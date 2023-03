Pau Gasol : son émouvant hommage à Kobe lors du retrait de son maillot

C'était une nuit spéciale à Los Angeles. Les Lakers ont réintégré le top 10 grâce à leur victoire contre Memphis et ils ont célébré comme il se doit l'un de leurs meilleurs joueurs au 21e siècle. Pau Gasol a vu son maillot être retiré dans les hauteurs de la Crypto.com Arena, lui qui a remporté deux titres de champion (en 2009 et 2010) avec les Lakers.

Le numéro 16 arboré par l'Espagnol ne sera plus jamais porté par un autre joueur de la franchise. La soirée a évidemment été émouvante pour Gasol, qui n'a pas manqué l'occasion de saluer la mémoire de son ami Kobe Bryant et de sa fille Gianna, tragiquement disparus en 2020. Avant même que l'ancien intérieur ne mentionne le nom de Kobe avec des trémolos dans la voix, le public s'est chargé de le scander.

"Je ne peux pas continuer sans mentionner les personnes et les visages que je ne vois pas ici ce soir. Le frère qui m'a poussé, inspiré et défié de devenir un meilleur joueur et un meilleur homme tout court. Il me manque tellement...

Je l'aime et j'aimerais qu'il soit là avec Gigi aujourd'hui. Vraiment. Je pense qu'il serait fier et je sais qu'il attendait ce moment avec impatience. Je t'aime, mon frère".