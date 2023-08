Pau Gasol donne ses 11 meilleurs joueurs de l’Histoire

Introduit au Hall Of Fame samedi dernier, Pau Gasol s'est évidemment rendu disponible à la presse à l'occasion et il a répondu à toutes sortes de question sur sa carrière, sa relation avec Kobe Bryant, etc. Il n'a pas pu échapper à l'éternelle question « mais qui est le plus fort ? ». La légende espagnole, sondée au sujet des dix meilleurs joueurs de l'Histoire, a pris le temps de réfléchir avant de donner... onze noms, sans ordre particulier.

Kareem Abdul-Jabbar

Kevin Garnett

Dirk Nowitzki

Stephen Curry

Bill Russell

Magic Johnson

Larry Bird

Michael Jordan

Kobe Bryant

Tim Duncan

LeBron James

Pas de Wilt Chamberlain ni de Shaquille O'Neal dans sa liste. Et ça peut se défendre. Comme le note Pau Gasol, c'est de toute façon un exercice « difficile, subjectif et personnel. » C'est toujours plus propre que ceux qui considèrent Paul George comme le G.O.A.T.