Pau Gasol va dire stop, une légende (qui nous a fait mal) s’en va

Selon toute vraisemblance, Pau Gasol annoncera sa retraite sportive mardi. Il a fait mal aux fans français, mais a mené une carrière admirable et exceptionnelle.

C'est un ennemi sportif des Bleus, mais un joueur dont on est obligé d'admirer le parcours, la classe et l'intelligence, qui va ranger ses sneakers à tout jamais. Selon Marc Stein, Pau Gasol a convoqué la presse espagnole mardi pour une conférence. Selon toute vraisemblance, celle-ci lui servira de support pour annoncer sa retraite sportive.

Gasol aura donc bouclé sa formidable carrière sous le maillot du FC Barcelone, son club de coeur, sur un titre de champion d'Espagne, 20 ans après le dernier. A 41 ans, l'intérieur espagnol va tirer sa révérence avec un palmarès hors du commun : deux titres de champion NBA, 6 sélections au All-Star Game, mais aussi et surtout trois médailles olympiques, quatre sacres internationaux (trois Eurobasket, une Coupe du monde), et une empreinte indélébile laissée sur le basket européen et mondial.

Kobe Bryant guide encore Pau Gasol depuis l'au-delà

Au-delà de l'athlète d'exception, Gasol est un homme qui aura marqué le paysage par son intégrité, son professionnalisme et son respect pour le jeu et les autres. Le Catalan a connu 6 franchises en NBA : les Memphis Grizzlies, les Los Angeles Lakers, où son amitié avec Kobe Bryant a été décisive dans les succès californiens, les Chicago Bulls, les San Antonio Spurs et les Milwaukee Bucks.

On vous relayera les déclarations de Pau Gasol la semaine prochaine, lorsqu'il aura officialisé devant les médias cette nouvelle attendue depuis plusieurs semaines.