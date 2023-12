Paul George prend position sur le “Ball Gate”

Tout est parti en vrille pour... une balle. Plus précisément la balle du match entre les Milwaukee Bucks et les Indiana Pacers, rencontre disputée la semaine dernière. Giannis Antetokounmpo venait de battre son record personnel et celui de sa franchise en claquant 64 points. Il espérait repartir avec un souvenir, à savoir le ballon. Mais les Pacers en ont décidé autrement. En effet, ils avaient déjà donné le cuir à Oscar Tshiebwe, auteur de son premier point en NBA. S'en est suivi une échauffourée devant le vestiaire et quelques discussions houleuses (mais a priori pas de coups de poing). Pour Paul George, ancien joueur d'Indiana, c'est Giannis qui est en tort : la balle doit revenir au rookie.

Mais du coup, comment on fait lors des premiers soirs de la saison quand 3 ou 4 rookies marquent leurs premiers points ?