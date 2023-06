Paul George, les Blazers ont bel et bien boudé cette piste…

Avec le coup de pression de Damian Lillard, les Portland Trail Blazers sont-ils prêts à tout pour renforcer l'effectif autour du meneur ? Jusqu'à maintenant, la réponse semble se diriger vers le non. La preuve avec le dossier Paul George.

On le sait, les Los Angeles Clippers ont écouté les propositions pour l'ailier en marge de la Draft NBA. Avec des discussions avec les New York Knicks et les Blazers. Et comme pressenti, Portland se trouve à l'origine de la fin des échanges avec les Californiens sur ce dossier !

D'après l'insider Marc Stein, les dirigeants des Blazers n'ont pas eu l'envie de creuser réellement cette piste. Pour deux raisons : ses blessures récurrentes et sa situation contractuelle. En effet, George a la possibilité de décliner sa "player option" pour devenir agent libre l'été prochain.

Ainsi, Portland n'avait absolument pas l'envie de sacrifier des atouts sur le long terme pour un joueur susceptible de partir, sans la moindre contrepartie, dans un an. Pour le futur de cette équipe, il s'agit d'une vision normale.

Mais est-ce un projet en phase avec les ambitions de Damian Lillard ? En tout cas, la fuite de ce refus des Blazers concernant Paul George pourrait tendre la situation...

Les Blazers n’ont pas un “trade magique” pour contenter Damian Lillard