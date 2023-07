Paul George, l’explication de l’abandon des Knicks

Alors que les Los Angeles Clippers ont écouté les propositions pour Paul George, les New York Knicks ont rapidement stoppé les discussions.

Ces dernières semaines, les Los Angeles Clippers ont écouté les offres pour Paul George. Sans pousser l'ailier vers la sortie, la franchise californienne a décidé de regarder les options sur le marché. Et il y a eu des discussions avec deux équipes : les Portland Trail Blazers et les New York Knicks.

Jusqu'à maintenant, il se disait que les deux franchises n'avaient pas creusé cette piste en raison des nombreuses blessures de l'ex-joueur des Indiana Pacers. Mais selon l'insider Alan Hahn, les Knicks ont été en réalité refroidis par la gourmandise de PG !

Sous contrat jusqu'en 2024 (avec une player option en 2025), le joueur de 33 ans a clairement fait savoir à ses prétendants qu'il voulait recevoir une extension, dès cet été, pour envisager un avenir sur le long terme. Et avec cette idée en tête, le natif de Palmdale souhaite bien évidemment obtenir le max.

Soit un deal à 220 millions de dollars sur 4 ans. Refusant de s'engager pour un tel prix sur la durée, NY n'a plus considéré cette piste. Malgré ses qualités, Paul George a trop souvent été freiné par son corps sur les dernières années.

Et lui donner un contrat max jusqu'à ses 38 ans semble donc un trop gros risque...

