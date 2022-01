Paul George forfait pour la saison ? Les Clippers se préparent au pire

La saison des Los Angeles Clippers ne tient qu'à un fil. Déjà privés de Kawhi Leonard - dont le retour a été évoqué mais reste incertain - les Californiens vont peut-être devoir poursuivre leur chemin sans Paul George. Selon Jake Fischer de Bleacher Report, les Clippers se préparent à l'éventualité que PG13 ne soit pas en mesure de revenir cette saison.

Absent depuis le 23 décembre et un déplacement à Sacramento, Paul George souffre d'une déchirure important au niveau coude droit. A Noël, les Clippers ont indiqué que leur star serait réévaluée dans environ un mois. Visiblement, ce pourrait être bien plus sérieux que prévu et nécessiter une opération et une convalescence qui empêcherait l'ancien ailier des Pacers et du Thunder d'être présent pour les playoffs.

Ce n'est pour le moment qu'une possibilité, mais certains en interne auraient suggéré l'idée à l'ambitieux propriétaire Steve Ballmer qu'il vaudrait mieux tirer un trait sur cette saison 2021-2022 pour mieux rebondir la suivante, avec Kawhi Leonard et Paul George à 100%.

L'ancien patron de Microsoft n'est pas du genre à vouloir freiner l'allure et des discussions vont se poursuivre dans les jours qui viennent sur la conduite à tenir vis à vis de la blessure des deux joueurs les plus importants de l'équipe.

Depuis que PG est blessé, les Clippers ont perdu 6 des 10 matches qu'ils ont disputés.

