Paul George, un rêve de gosse à son arrivée aux Clippers

Lors de la Free Agency 2019, les Los Angeles Clippers ont construit un projet ambitieux autour de Kawhi Leonard. Pour le convaincre de signer, les Californiens ont bouclé, dans le même temps, l'arrivée de Paul George en provenance de l'Oklahoma City Thunder.

Depuis, ce duo, plombé par les blessures, n'a pas été à la hauteur des attentes. Mais de son côté, l'ex-ailier des Indiana Pacers n'oubliera jamais les sentiments vécus de son trade. Présent à Las Vegas à ce moment-là, PG a vécu une soirée inoubliable.

"Lorsque l'échange a eu lieu, j'étais à Vegas à l'époque, et c'était pendant le grand tremblement de terre. Je devais faire la fête et donc sortir. J'ai ainsi acheté des cigares pour tout le monde. J'ai peut-être acheté une vingtaine de cigares. Même pour des gens que je ne connaissais pas.

Je les distribuais dans ma section. Je me suis donné à fond ce soir-là, et je crois que Lou Will était d'ailleurs à Vegas à l'époque, tout comme Pat Bev. J'ai été un fan des Clippers pendant mon enfance, j'ai ressenti un sentiment totalement différent.

Je ne sais pas si les gens se rendent vraiment compte de ce que signifie le fait d'avoir l'occasion de jouer chez soi", a savouré Paul George pour son podcast.

Potentiellement agent libre au terme de la saison, Paul George aura probablement à cœur de faire son maximum pour écrire une belle histoire, sur le plan sportif, aux Clippers.

