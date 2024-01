Paul George n’en revient pas de la facilité de Kawhi Leonard

Plombé par les blessures ces dernières années, Kawhi Leonard réalise, sans faire trop de bruits, de belles performances. Avec régularité, l'ailier des Los Angeles Clippers a retrouvé son impact. Et son coéquipier Paul George a d'ailleurs pris l'habitude de profiter du spectacle.

Car en décembre, il faut dire que l'ex-joueur des San Antonio Spurs a tout simplement donné l'impression de revenir à son meilleur niveau. Des copies à 36, 31 ou 30 points avec une facilité déconcertante sans jamais rien forcer.

Des performances suffisantes pour susciter l'admiration de PG.

"Kawhi donne l'impression que c'est facile. Et c'est effectivement facile pour lui. Il est tellement respecté que lorsqu'il fait un post up, ils le doublent tout de suite. Du genre 'on ne te laissera même pas tenter ta chance'. C'est dire à quel point il est efficace au poste.

Mais je l'ai regardé jouer hier et je me suis dit que certaines personnes sont faites pour jouer au basket. Il y a des gens qui ont été mis sur cette Terre pour jouer au basket. Tu le regardes bouger, tu regardes ses mouvements, c'est un joueur de basket. Il est fait pour ça.

Le jeu est si facile pour lui. Peu importe que ce soit à mi-distance ou à trois points, c'est dedans. Cela met tout le monde à l'aise, sachant qu'il y a donc cette bouée de sauvetage. Il est fiable", a ainsi apprécié Paul George pour son podcast.

Il ne s'agit pas d'un hasard si les Clippers, 4èmes à l'Ouest, réalisent une belle saison. En restant en bonne santé, Kawhi Leonard a encore les qualités pour enchanter son monde...

