Paul Millsap suivi de près par deux grosses équipes

Paul Millsap est l'un des vétérans confirmés encore disponible sur le marché. L'ancien All-Star, en fin de contrat avec les Denver Nuggets, ne restera pas dans le Colorado. Les dirigeants l'ont même déjà remplacé en signant Jeff Green. Mais le natif de la Louisiane n'est pas fini pour autant et il peut encore dépanner en sortie de banc au sein d'une équipe ambitieuse. Elles sont d'ailleurs deux sur le dossier. Selon la presse de Denver, il s'agirait des Golden State Warriors et des Brooklyn Nets.

Ce n'est pas la première fois que son nom circule du côté de la Bay. En effet, Paul Millsap serait l'une des cibles des Warriors depuis quelques semaines maintenant. C'est d'ailleurs la piste la plus probable. Les Nets sont déjà blindés sur le poste quatre et ils auront besoin de couper un joueur pour faire venir une recrue supplémentaire. La voie est nettement plus dégagé à San Francisco.

Millsap, 36 ans, serait un mentor intéressant pour James Wiseman, Jonathan Kuminga et les autres jeunes de l'effectif de Golden State. Il est considéré comme l'un des acteurs les plus professionnels de la ligue. Au-delà de son expérience, l'intérieur apporte encore sa défense et sa science sur le terrain. Il tournait par exemple à 9 points et presque 5 rebonds avec les Nuggets la saison dernière. Pas si mal en sortie de banc, surtout derrière Draymond Green.

