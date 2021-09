Paul Pierce : « Je voudrai remercier les 9 équipes qui m’ont snobé »

Paul Pierce cartonnait à l’université de Kansas. Il tournait à plus de 20 points de moyenne lors de sa troisième saison avec les Jayhawks. Mais même s’il était un prospect très suivi, sa cote a baissé le soir de la draft 1998. En effet, il n’a été sélectionné qu’en dixième position par les Boston Celtics. Le reste appartient à l’Histoire. Et au moment d’être introduit au Hall Of Fame, « The Truth » tenait à rappeler qu’il avait été snobé.

« J’aimerai remercier les Clippers, Vancouver, les Nuggets, les Raptors, les Warriors, les Mavericks, les Kings, les Sixers et les Bucks. Les neuf équipes qui ne m’ont pas choisi », confie le joueur sous les applaudissements du public. « Merci de m’avoir motivé. Encore aujourd’hui, je ne comprends pas comment j’ai pu finir en dixième position. »

Peu importe aujourd’hui. Ce choix a payé pour les Celtics qui ont mis la main sans le savoir sur l’un des plus grands joueurs de leur Histoire ce soir-là. Champion avec Boston en 2008, Paul Pierce a passé 15 saisons chez les verts.

