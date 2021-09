Paul Pierce : « Sur ESPN, il fallait toujours parler de LeBron »

LeBron James considère Paul Pierce comme son plus grand rival. Les deux joueurs évoluaient au même poste et ils se sont affrontés à maintes reprises en playoffs. Deux superstars qui ne s’appréciaient pas particulièrement et qui dominaient la Conférence Est. Même s’il respecte le King, Pierce ne le portait pas spécialement dans son cœur. Alors ça le gonflait de devoir continuellement mettre en avant ses exploits une fois passé de l’autre côté du micro, en tant que consultant pour ESPN.

La légende des Boston Celtics a fini par se faire virer de la chaîne US après une soirée olé-olé postée sur Instagram. Mais de toute façon, « The Truth » en avait déjà sa claque.

« Ça ne collait pas. J’en avais marre. Il y a plein de choses que l’on ne pouvait pas dire et il fallait tout le temps parler de LeBron James. »

Paul Pierce n’aime pas quand il ne peut pas lâcher tout ce qu’il a sur le corps. Après, ses analyses n’étaient pas toujours les plus intéressantes… ses collaborateurs lui reprochaient notamment de ne pas bosser assez sérieusement. Mais on n’est pas étonné non plus qu’ESPN fasse passer comme consigne de parler le plus souvent possible de James.

