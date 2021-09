Paul Pierce encore en roue libre sur le Hall of Fame et les gens qui l’ont critiqué

Paul Pierce va entrer au Hall of Fame et ça ne lui donne pas spécialement envie de s'assagir.

Paul Pierce a bien tenté de se reconvertir en consultant après sa carrière, mais ce monde-là n'était pas fait pour lui. "The Truth" était un peu trop en roue libre pour ESPN, surtout en dehors du terrain. L'épisode de la vidéo Instagram avec les strip-teaseuses cette année n'a que moyennement amusé la direction du média US et Pierce a été directement congédié. Aujourd'hui, Paul Pierce continue de faire absolument ce qu'il veut, même si ses proches ont craint que ça ne mette son entrée au Hall of Fame en péril.

Il n'en est rien, puisque l'ancienne star des Boston Celtics fait partie de la promo 2021, en compagnie notamment de Chris Bosh et Chris Webber. Tout ça ne s'est quand même pas fait sans heurt. Dans un sujet de Sports Illustrated, Pierce raconte que son agent Jeff Schwartz lui a demandé de s'excuser pour l'incident, par peur que cela n'affecte ses chances d'être honoré à Springfield. Voilà ce qu'a répondu P-Double.

"Je n'ai rien fait d'illégal. Dans les mecs qui sont au Hall of Fame, il y a des connards qui prenaient de la coke, d'autres qui frappaient des gens. Qu'est-ce que j'ai fait, putain ? J'ai juste passé du bon temps. Tous ces bâtards qui s'en sont pris à moi... La moitié d'entre eux font la même chose, mais ils le cachent. Ils font ça alors qu'ils sont mariés. Je suis divorcé et à la retraite. Je prends du plaisir. Si je n'avais pas été présent dans cette promo, ç'aurait été la plus grosse injustice de l'histoire du Hall of Fame".

Paul Pierce n'a absolument pas l'intention de changer et on a même pu le voir cette semaine sur une chaîne de poker en live, en train de boire et de draguer, très lourdement, une serveuse de l'établissement. Ses projets ne changent donc pas : des jeux de cartes et des fêtes entre potes.

Ah, si, "The Truth" a envie de faire un podcast avec son ami Kevin Garnett. Le concept : voyager à travers le monde et faire toutes les choses qui leur étaient interdites durant leur carrière, tout en parlant de basket. Le truc pourrait vite partir en vrille et devenir NSFW. Rien que pour ça, on espère qu'il verra le jour.

