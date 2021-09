Paul Pierce : « Ray Allen sera toujours mon frère »

La rancœur a vraiment assez duré. Au point d’en devenir presque ridicule. Voilà des années que Kevin Garnett et Paul Pierce en veulent à Ray Allen, coupable de « trahison » à leurs yeux depuis son départ des Boston Celtics vers le grand rival, le Miami Heat, en 2012. Depuis, ils ignorent complètement leur ancien camarade. Mais hier, les trois compagnons se sont croisés à l’occasion de la cérémonie d’introduction au Hall Of Fame.

Ironie du sort, Allen était présent pour saluer l’entrée au panthéon de Chris Bosh… l’un des éléments moteurs du Heat à l’époque. Garnett présentait pour sa part son grand ami Pierce. Et « The Truth » en a profité pour rappeler certaines vérités.

« We always gonna be brothers » Paul Pierce à Ray Allen 👀 pic.twitter.com/myDNjqkKvG — Celtics France ☘️ (@Celtics_Fra) September 11, 2021

« On sera toujours des frères », lâchait-il en se rapprochant de Ray Allen. « Toujours », rétorquait alors ce dernier.

Bon, on est encore loin de la scène de liesse plein d’émotion mais c’est un bon départ. Reste à savoir quelle est le fond de la pensée des protagonistes, et surtout celle de Kevin Garnett qui, il y a encore quelques jours, coupait Allen d’une photo pour la poster sur Instagram. Mais avec le temps, ces gars-là devraient finir par faire vraiment la paix et enfin se reparler.

