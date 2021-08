Payton Pritchard plante 92 points dans un match pro-AM, sans forcer

Payton Pritchard se baladait déjà en Summer League. Il compilait plus de 20 points par match et ses Boston Celtics étaient invaincus quand la franchise du Massachussetts l'a finalement libéré de l'équipe. Le sophomore avait d'autres obligations. Il était effectivement invité à un événement pro-AM à Portland. Il y est allé. Et les défenseurs se souviendront de lui. Le jeune homme a fait le show en claquant 92 points lors d'une rencontre.

La démonstration de Payton Pritchard

Mike James a lui marqué 70 points lors du même événement. Si ça permet de relativiser un peu les 81 points d'Isaiah Thomas...

Isaiah Thomas n’est pas rincé : il vient de claquer 81 pts à Seattle !