Partis loin derrière, les Pelicans ont dépassé les Lakers…

Les New Orleans Pelicans sont désormais neuvièmes de la Conférence Ouest après avoir doublé les Los Angeles Lakers.

Les New Orleans Pelicans ont un effectif très moyen et ils ont été privés de leur meilleur joueur, Zion Williamson, pendant toute la saison. Brandon Ingram, l’autre star de l’équipe, a manqué plusieurs rencontres lui aussi. La franchise avait même commencé par 12 défaites au cours de ses 13 premiers matches. Et malgré tout ça… elle a quand même réussi à repasser devant les Los Angeles Lakers.

L’équipe coachée par Willie Green s’est emparée de la neuvième place de la Conférence Ouest en s’imposant contre les Atlanta Hawks la nuit dernière (117-112). Elle dispose désormais du même bilan que la formation californienne – 30 victoires et 41 défaites – mais tout en ayant l’avantage lors de leurs confrontations directes.

Lakers et Pelicans doivent encore se défier deux fois d’ici la fin de la saison régulière. Ces duels seront décisifs. Surtout que, derrière, les San Antonio Spurs continuent de faire le forcing. Les Texans sont à moins de 3 victoires d’une place pour le play-in.

Enfin, petite cerise sur le gâteau si jamais les Pelicans venaient à finir devant les Lakers... le pick de Los Angeles reviendra à New Orleans si jamais c'est l'un des choix du top-10 de la prochaine draft.

