Les Sixers ont un gros moyen de pression sur James Harden

Depuis sa demande de transfert, James Harden et les Sixers sont entrés dans un véritable bras de fer. Pour forcer son départ, le meneur pourrait décider de ne pas disputer les matches la saison prochaine — pratique de plus en plus courante en NBA. Mais Philadelphie dispose aussi, de son côté, d’un moyen de pression.

Selon Zach Lowe d’ESPN, puisqu’il est dans la dernière année de son contrat, une grève pourrait coûter cher à Harden. S’il ne se présente pas au training camp et refuse de jouer, la franchise pourrait le bloquer en Pennsylvanie, en l’empêchant de signer ailleurs, en NBA ou n’importe où dans le monde.

La convention collective de la ligue permet de prohiber un joueur de devenir agent libre ou de s’engager « avec n’importe quelle autre équipe de basket professionnel à moins que l’équipe avec laquelle il a joué pour la dernière fois lui donne expressément son accord » en cas de violation de contrat. Cette clause est activée à partir du moment où celui-ci refuse de jouer « pendant plus de 30 jours après le début de la dernière saison couverte par son contrat », soit 2023-2024 dans le cas du barbu.

Pourquoi les transferts de Damian Lillard et James Harden n’avancent pas

Et si James Harden restait aux Sixers ?

Daryl Morey, président des opérations des Sixers, a été clair sur la gestion du dossier James Harden. Il semble plus qu’ouvert à l’idée de commencer l’exercice avec le meneur. Voire de le conserver jusqu’à la fin de son engagement actuel.

« Si nous n’obtenons ni un très bon joueur ni quelque chose que nous pouvons transformer en un très bon joueur, alors nous ne le ferons tout simplement pas », a expliqué Morey à 97.5 The Fanatic, au sujet de la demande de trade. « Si James changeait d’avis, nous serions tous ravis. »

Avec cette clause, la balle est dans le camp de Philadelphie, qui peut essayer de s’accrocher. Mais lorsque Harden voulait partir de Houston, en 2021, il n’a pas hésité à employer les grands moyens. Il a fini par obtenir son transfert aux Nets, notamment car il semblait hors de forme, qu’il a ensuite quitté un an plus tard de sa propre volonté. Le barbu et ses agents ont plus d’un tour dans leur sac pour arriver à leurs fins. Ils ne sont probablement pas inquiétés par ce dispositif.

Podcast : Draymond Green s'explique, le bras de fer entre Harden et Philly