La stat qui promet des beaux playoffs pour les Sixers

Le basket est différent en playoffs. Le jeu plus lent, les possessions du même coup plus importantes, les défenses plus resserrées et l’intensité plus élevée. C’est le meilleur moment de l’année ! Premiers de la Conférence Est, les Philadelphia Sixers espèrent bien y briller. Ils ont pour ambition d’aller le plus loin possible.

Et il y a une donnée chiffrée qui peut leur donner des raisons d’y croire, au-delà de leur bilan global de 44 victoires en 65 matches. En effet, les hommes de Doc Rivers sont les plus efficaces quand il s’agit de se sortir des situations délicates, à savoir ces rencontres tendues où l’écart est de moins de cinq points dans les cinq dernières minutes. Ils affichent tout simplement un bilan de 24 victoires en 32 matches où la situation s’est produite. Soit 75% de victoires.

One of my favorite @sixers stats?

They're now 24-8 in clutch games. The .750 win % is far and away the best in the league.

They've found different ways to win close games all season long. Think the group has great mettle.#HereTheyCome pic.twitter.com/JjF3ooYQSR

