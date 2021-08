Les Suns présentent un nouveau maillot… un peu particulier

La saison approche et les nouveaux maillots sont dévoilés les uns après les autres. Aujourd'hui, place aux Phoenix Suns et à l'édition 'City'. La version de l'an dernier était un franc succès - le maillot 'valley' avec le soleil couchant pixelisé était magnifique - mais Nike change les tuniques chaque année. Voilà donc le dernier modèle. Une tenue 'Aztecs' en hommage au peuple qui occupaient l'Arizona et le Mexique.

𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰 𝘂𝗻𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁:

A tribute to early ancestors of The Valley, our Mexican and Mexican-American fans, and the warrior spirit we bring to battle everyday.

