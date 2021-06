PJ Tucker n’est pas un « KD-stopper », mais ce qui s’en approche le plus

PJ Tucker mérite qu'on lui tire notre chapeau. A 36 ans et alors qu'il n'était pas certain que son style et son tempérament soient adaptés à Milwaukee après des années dans le système très spécial de Houston, Tucker est un pion essentiel du parcours des Bucks jusqu'en finale de Conférence. Si Kevin Durant a sorti des matches fabuleux dont on se souviendra longtemps, Tucker lui a souvent rendu la vie difficile.

Les stats du match-up PJ Tucker-Kevin Durant - on ne compte pas les prises de bec - sont assez édifiantes :

Sur les 59 minutes pendant lesquelles Tucker s'est retrouvé en tant que défenseur principal de KD sur cette série de 7 matches, ce dernier n'a tourné qu'à 13.2 points de moyenne à 45% d'adresse globale, 30% à 3 points et 75% sur la ligne des lancers. Sur cette période, Durant a perdu 11 ballons.

Kevin Durant, cette ligne mordue qui l'a empêché d'être un héros

La dureté et l'intelligence avec lesquelles PJ Tucker a défendu sur l'un des meilleurs attaquants de tous les temps, en dépit d'une nette différence de taille (12 centimètres) est inspirante et admirable. Il ne l'a pas empêché d'approcher les 50 points à deux reprises et il n'existe de toute façon aucun défenseur capable de réellement stopper durablement un monstre comme Kevin Durant. Simplement, son travail méritait d'être souligné et son rôle a des chances d'être à nouveau important dans les jours qui viennent.

Pour le moment, PJ Tucker va faire comme ses coéquipiers et regarder le game 7 entre Philadelphie et Atlanta, afin de se préparer pour les adversaires qu'il aura la tâche de freiner, tout en restant un shooteur fiable dans le corner.

PJ Tucker : Oublié par la NBA en 2007, il est devenu une légende en Israël