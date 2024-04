Les affiches de playoffs déjà connues dans chaque Conférence

Il y a déjà des beaux chocs au programme à l'Ouest comme à l'Est.

Conférence Est

Milwaukee Bucks (3) vs Indiana Pacers (6)

Un beau duel en perspective entre deux équipes qui ne s'aiment pas depuis qu'ils ont développé une petite rivalité autour de la NBA Cup. Les Bucks auront intérêt à assurer le repli défensif s'ils ne veulent pas encaisser 130 points chaque soir de match contre une formation qui l'a emporté 3 fois en 4 duels cette saison.

Cleveland Cavaliers (4) vs Orlando Magic (5)

Il y aura forcément une équipe un peu nouvelle en demi-finale de Conférence à l'Est puisque les deux groupes jeunes ont réussi à se qualifier directement pour les playoffs. C'est une occasion pour les Cavaliers de se racheter après leur échec de l'an dernier et c'est une première pour ce Magic porté par Paolo Banchero et Franz Wagner. La série promet d'être serrée.

Conférence Ouest

Minnesota Timberwolves (3) vs Phoenix Suns (6)

Voilà ce qui peut ressembler à la série piège pour les Timberwolves, qui affronteront une équipe des Suns largement vainqueurs de son futur adversaire en playoffs lors du dernier match de la saison. Jaden McDaniels, Rudy Gobert et les défenseurs de Minnesota auront fort à faire pour arrêter le Big 3 de Phoenix.

Los Angeles Clippers (4) vs Dallas Mavericks (5)

Potentiellement l'affiche la plus alléchante de ce premier tour. Les deux franchises vont s'affronter pour la troisième fois en cinq ans. Avec à chaque fois deux victoires des Hollywoodiens contre Luka Doncic : 4-2 en 2020 et 4-3 en 2021. Mais le Slovène est mieux entouré que par le passé et le doute plane autour de l'état de santé de Kawhi Leonard.