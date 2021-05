Pleurer d’émotion parce qu’on est heureux de jouer pour OKC en 2021, ça existe !

Mike Muscala avait les larmes aux yeux au moment d'évoquer sa joie de porter le maillot d'OKC. On en a trouvé un !

N'importe quel joueur de la planète rêve d'avoir sa chance un jour en NBA. Mais pour ceux qui sont déjà bien intégrés à la ligue, ils aimeraient quand même avoir la possibilité de porter le maillot d'une franchise qui essaye de gagner des matches. Mike Muscala a déjà porté le maillot d'équipes qui ont été en playoffs, comme les Atlanta Hawks ou, brièvement, les Los Angeles Lakers.

Mais Mike Muscala s'en fout. Ce qui le rend heureux, c'est de porter le maillot d'Oklahoma City et pas d'une autre franchise. Lors de son entretien de fin de saison, l'intérieur de 30 ans avait la voix chevrotantes et les yeux embués au moment d'évoquer la décision du Thunder de l'avoir conservé au delà de la deadline des trades.

"Je... Probablement que... Je suis un peu ému. Je suis reconnaissant envers OKC, cela signifie beaucoup pour moi en tant que joueur et en tant qu'homme. Surtout cette saison où la famille a dû nous regarder de loin. Les valeurs de cette franchise et de ses fans sont en alignement parfait avec ce que je ressens. C'était gratifiant de venir tous les jours travailler ici et faire mon métier. Tellement de gens ont été en difficulté à cause du Covid... Quoi qu'il se passe durant l'intersaison, je serai un fan du Thunder à vie".

Muscala sera en fin de contrat dans quelques semaines et libre de s'engager où bon lui semble. Si le Thunder veut bien de lui, malgré l'opération colonie de vacances pour jeunes joueurs qui découvrent la vie et le basket, le 44e pick de la Draft 2013 sera ravi de revenir. Et ça, c'est une qualité rare que devrait rechercher Sam Presti en attendant que ses 18 000 picks se matérialisent en vrais joueurs de basket.

Cette saison, Mike Muscala a disputé 35 matches pour 9.7 points et 3.8 rebonds de moyenne. A OKC, le joueur le plus utilisé par Mark Daigneault n'a pas été ce brave Mike mais Théo Maledon !

Théo Maledon a marqué l'histoire des rookies... deux fois !