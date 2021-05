Théo Maledon a marqué l’histoire des rookies… deux fois !

Oklahoma City a proposé un mix de tanking et de laboratoire pour tester des jeunes talents pratiquement toute la saison. Le Thunder a pris des roustes et pris le temps de voir sur quels prospects s'appuyer sur les prochaines années. Théo Maledon fait clairement partie de ceux-là. Tout n'a pas été parfait pour l'international français, mais sa maturité et ses qualités ont beaucoup plu en interne, surtout pour un joueur drafté au 2e tour.

Mine de rien, Maledon a doublement marqué l'histoire lors de sa première saison en NBA.

Celle des rookies du 2e tour, puisqu'il est devenu le premier joueur drafté après le 30e pick à avoir le plus gros temps de jeu total de son équipe sur une saison. Le contexte était particulier, certes, avec cette atmosphère de colonie de vacances où Théo Maledon était l'un des rares joueurs avec autant d'expérience chez les professionnels. L'ancien meneur de l'ASVEL totalise 1 777 minutes et a eu la confiance de Mark Daigneault comme aucun autre de ses coéquipiers. Gilbert Arenas, Malcolm Brogdon ou Dillon Brooks ne sont pas passés loin de faire aussi bien en leur temps, mais ont toujours échoué pour quelques minutes par rapport à un cadre de l'équipe plus expérimenté.

Celle des Français en NBA ensuite. Avant Théo Maledon, aucun rookie tricolore, pas même Tony Parker, Boris Diaw, Joakim Noah ou Nicolas Batum n'avait atteint la barre des 10 points de moyenne pour sa première année dans la ligue. Maledon y est parvenu avec 10.1 points à 36.8%, 3.5 passes et 3.2 rebonds, en 27 minutes par match.

L'objectif de l'intéressé sera évidemment de continuer à prendre racine dans la rotation du Thunder la saison prochaine, une fois que Sam Presti aura commencé à reconstruire l'effectif avec des joueurs plus expérimentés.

