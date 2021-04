Performance historique pour Theo Maledon, le Français séduit encore !

25 points, 5 rebonds et 5 passes pour Theo Maledon hier soir. Aucun des joueurs français passés par la NBA n’avait réussi une pareille performance pour leur saison rookie. Pas même Tony Parker. Alors les contextes sont bien différents : le jeune meneur du Thunder évolue pour une franchise en reconstruction alors que TP débutait sa carrière avec des Spurs candidats au titre. L’idée n’est pas d’établir une vraie comparaison. Juste de souligner la prestation assez inédite de l’ancien joueur de l’ASVEL.

🇫🇷 Théo Maledon (19 ans et 299 jours) cette nuit… • Premier rookie français à compiler 25+ points, 5+ rebonds et 5+ passes, en NBA.

• 8e rookie du #Thunder (ou des #Sonics) à compiler 25+ points, 5+ rebonds et 5+ passes. Le 2e plus jeune, après @KDTrey5 (19 ans et 122 jours). pic.twitter.com/uSbNXi8q6D — NBA Stats France (@nbastatsfrance) April 8, 2021

Comme le précise NBA Stats France, Theo Maledon devient aussi le huitième joueur du Thunder (passé des Sonics inclus) à finir un match en 25-5-5 lors de sa première saison NBA. Le tout à même pas 20 ans ! Le deuxième plus jeune après Kevin Durant. Belle compagnie. De plus, sa performance s’inscrit dans la lignée de sa sortie à 33 points il y a quelques jours : il continue sa montée en puissance.

Le 34ème choix de la dernière draft tourne maintenant à 9,7 points, 3,5 rebonds et 3,3 passes sur 45 rencontres. Mais il pointe même à 14 unités en 14 matches depuis le break du All-Star Weekend. Après, gare à ne pas s’enflammer. Cette période coïncide aussi avec le changement de stratégie du Thunder qui laisse désormais complètement la place aux jeunes et ne joue plus vraiment pour la gagne. Avec en plus l’absence de Shai Gilgeous-Alexander.

Cet effectif d‘Oklahoma City a désormais des airs de Summer League. Mais même en Summer League, il vaut mieux mettre 25 points que 10. En continuant de la sorte, Theo Maledon va certainement convaincre les dirigeants de l’inclure dans le noyau dur du projet sur le long terme.

