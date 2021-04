CQFR : Durant revient avec un perfect, Phoenix remporte le choc du Far West

Les résultats de la nuit en NBA

Timberwolves @ Pacers : 137-141

Wizards @ Magic : 131-116

Knicks @ Celtics : 99-101

Nets @ Pelicans : 139-111

Grizzlies @ Hawks : 131-113

Mavericks @ Rockets : 92-103

Hornets @ Thunder : 113-102

Spurs @ Nuggets : 96-106

Jazz @ Suns : 113-117

Kevin Durant a fait un comeback parfait

- Kevin Durant a fait son retour sur le parquet cette nuit après 23 matches d'absence. Sans surprise, le garçon n'a pas oublié comment on jouait (bien) au basket pendant cette période frustrante. Steve Nash avait décidé de le faire sortir du banc pour mieux gérer ses minutes contre les Pelicans. Bien lui en a pris. "KD" a joué 19 minutes et contribué au large et facile succès des siens en inscrivant 17 points sans manquer le moindre tir (5/5), puis en compilant 7 rebonds et 5 passes.

Même sans Durant, Brooklyn s'en serait vraisemblablement sorti tant le groupe semblait affûté offensivement, Kyrie Irving en particulier. Le meneur All-Star a des jambes en ce moment et s'est même payé un bon gros dunk le long de la ligne de fond !

Le Phoenix-Utah a envoyé du bois !

- Le plus beau match de la nuit était à chercher du côté de Phoenix, où les Suns accueillaient Utah pour un clash entre les deux meilleures équipes de l'Ouest cette saison. La bataille a été intense et s'est jouée en prolongation, à l'avantage des Suns, pourtant loin de leur meilleure expression collective.

Donovan Mitchell a arraché la prolongation sur un shoot à 3 points à 10 secondes de la fin et était clairement engagé dans un duel de scoreurs avec Devin Booker (35 pts à 13/31) cette nuit. "Spida" a fini avec 41 points à 16/35, mais c'est bien Phoenix qui a montré le plus de sang froid durant l'overtime. Avec un leader comme Chris Paul (29 pts), dont le panier à 3 points à une minute de la fin a scellé le débat, c'est nettement plus simple. CP3 a d'ailleurs une boisson secrète comme MJ dans Space Jam qui pourrait expliquer bien des choses.

Au classement, Phoenix revient du coup à deux victoires de Utah, mais avec une meilleure différence particulière. Les Suns ont clairement un coup à jouer dans cette fin de saison.

Les Holiday portent Indiana, le retour de Beal fait du bien à Washington

- Les matches se suivent et se ressemblent pour les Wolves. Karl-Anthony Towns (32 pts, 12 rbds, 6 rbds) et Anthony Edwards (27 pts) sont productifs, mais le résultat est presque invariablement la défaite. Minnesota s'est incliné sur le parquet des Pacers, qui avaient perdu 9 de leurs 10 derniers matches à la maison et jouaient sans Domantas Sabonis et trois autres titulaires habituels... Indiana a pu compter sur les frangins Holiday, Aaron et Justin, qui ont marqué respectivement 22 et 21 points, pour donner plus de 20 points d'avance à leur équipe à la pause...

- En sortie de banc, D'Angelo Russell n'a pas retrouvé d'adresse décente malgré ses 17 points (5/15).

- Bradley Beal est revenu au jeu après 5 matches d'absence et ça a évidemment été un gros plus pour les Wizards contre Orlando. Washington, qui restait sur 4 défaites de rang, a quand même dilapidé quasi totalement un avantage de 21 points dans le 3e quart-temps avant de finalement retrouver un peu de sérénité grâce aux 26 points de Beal et au 20e triple-double de Russell Westbrook (23 points, 15 passes et 14 rebonds).

Boston est poussif, mais les résultats sont là

- Tout est difficile pour les Celtics cette saison, mais ils n'abandonnent pas. Le tandem Tatum-Brown a tracté Boston pour une victoire contre les New York Knicks cette nuit. Les joueurs de Brad Stevens ont renversé la situation en fin de partie, notamment grâce à Marcus Smart, qui a inscrit 14 de ses 17 points dans le dernier quart-temps. Jayson Tatum a été brouillon (8 pertes de balle), mais ses 25 points et 10 rebonds couplés au 32&10 de Jaylen Brown ont permis aux siens de décrocher un 3e succès en 4 matches. La qualité de jeu n'est pas encore celle qu'on leur connaît, mais l'essentiel n'est pas là à l'heure qu'il est.

- Le retour de Tristan Thompson a été précieux. Après 12 matches d'absence, le Canadien a pesé dans la raquette avec 7 points, 8 rebonds et 3 contres, mais aussi l'impact physique qui manquait à Boston dans ce secteur ces dernières semaines.

- RJ Barrett a sorti l'un de ses meilleur matches offensifs de la saison avec 29 points à 6/6, n'a pas pu éviter à New York une 5e défaite en 6 matches. Frank Ntilikina est de nouveau resté scotché sur le banc.

Les Grizzlies sont kiffants, John Wall contrarie les Mavs

- Les Memphis Grizzlies sont franchement intéressants à observer cette saison et leur forme du moment fait plaisir à voir. Les hommes de Taylor Jenkins ont conquis une 4e victoire de suite cette nuit contre Atlanta en usant des mêmes armes : un collectif où tout le monde sa part du gâteau et peut briller d'un soir à l'autre, sans qu'une star vampirise le boxscore. Cette nuit, l'homme du match a été Grayson Allen, qui a inscrit 17 de ses 30 points dans le 3e quart-temps où son équipe a fait la différence. L'ancien gamin turbulent de Duke a shooté à 10/18 et formé un backcourt redoutable avec Ja Morant (19-7-7).

- Dallas ne peut pas se permettre de perdre contre Houston tant les places sont chères en NBA cette saison. Les Mavs de Luka Doncic, assez maladroit malgré ses 26 points (9/26) sont tombés face à des Rockets qui restaient sur 5 défaites de suite. Le comeback de John Wall, très en jambes (31 points, 7 passes) a été précieux et son association avec Christian Wood (22 points, 10 rebonds) fructueuse.

Maledon-Hoard, la French Connexion en forme à OKC

- Malgré une défaite à domicile contre Charlotte, les deux Français d'Oklahoma City se sont mis en évidence. Théo Maledon, toujours titulaire, a fini avec 25 points, 5 passes, 5 rebonds et 2 contres avec une adresse (9/18) qui lui avait fait défaut sur quelques une de ses dernières sorties. Pour son deuxième match depuis la signature de son two-way contract, Jaylen Hoard a lui fait une bonne entrée avec 13 points à 4/6. Le Thunder est clairement en train de regarder sur quels jeunes s'appuyer à l'avenir et Hoard a une carte à jouer.

- Aaron Gordon est un talisman pour Denver. Les Nuggets ont conquis une 6e victoire en autant de matches depuis que l'ancien joueur du Magic est dans la place. Cette nuit, c'est contre San Antonio que la série s'est poursuivie, en partie grâce à Nikola Jokic, passé pas loin d'un nouveau triple-double (25 pts, 10 pds, 9 rbds) et de Michael Porter Jr (18&10).