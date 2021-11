« BAD BOYS » ALERT : Dans les coulisses du nouveau Mook REVERSE

Un épisode spécial pour notre troisième de la saison ! On délaisse brièvement l'actualité NBA pour discuter du tout nouveau Mook "BAD BOYS" ! Tout beau, tout frais et disponible sur notre shop. L'occasion pour nous de discuter de certains des joueurs et équipes les plus marquantes de l'Histoire de la ligue parmi celles et ceux qui ont été labélisés comme tels. Mais aussi de raconter quelques anecdotes insolites sur Adrian Wojnarowski, les Jail Blazers ou même une énorme baston en WNBA.

Avec également les coulisses des papiers de Théophile Haumesser, Shai Mamou et Antoine Pimmel dans cet épisode #14 du podcast BasketSession / REVERSE !

