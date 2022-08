Podcast épisode #49 : Kobe est toujours là, nos souvenirs et son héritage

Pour le premier épisode de la saison du podcast Reverse/BasketSession, on a voulu se pencher sur Kobe Bryant, avec ce qu'il a laissé en nous et son héritage.

On ne pouvait pas laisser passer le 44e anniversaire de Kobe Bryant et un 24 août sans se poser un petit moment sur le Black Mamba et son héritage. Pour le premier épisode du podcast REVERSE/BasketSession de la saison après trois semaines de break, on a décidé de se pencher sur nos souvenirs et sur l'héritage de la légende des Los Angeles Lakers tragiquement disparue en janvier 2020.

Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se sont posés pour évoquer tout ça, non sans émotion et nostalgie.

Le podcast sur YouTube

Le podcast audio sur la plateforme de votre choix

<

Podcast épisode #48 : Faut-il avoir peur des Sixers ?