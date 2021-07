Podcast épisode #8 : Tout savoir du Mook REVERSE spécial Chicago

Chicago est une ville à part dans le paysage basket des Etats-Unis. On pense forcément tout de suite à Michael Jordan et aux Chicago Bulls, bien sûr, mais la culture de la ville va bien plus loin. C'est ce que nous avons voulu montrer à travers les 240 pages du nouveau Mook REVERSE qui vient de paraître. Et qui dit nouveau numéro, dit forcément nouvel épisode de notre podcast.

Avec Shaï Mamou et Antoine Pimmel, nous revenons en détail sur ce nouvel opus, sur la préparation de certains articles et interviews et sur certains de nos meilleurs souvenirs basket liés à la ville et à ses joueurs et joueuses.

Le podcast sur YouTube

Le podcast audio sur la plateforme de votre choix

Los Angeles Clippers, quel avenir pour cette franchise maudite ?