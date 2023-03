Portis sur la baston avec Mirotic : “Tout le monde faisait ça, c’était la culture de l’équipe”

Bobby Portis a longtemps traîné le boulet de sa suspension pour avoir frappé son coéquipier Nikola Mirotic à l'époque où ils jouaient à Chicago. Un peu considéré comme un joueur instable et pas très fiable, il a finalement trouvé la rédemption à Milwaukee, où il est devenu un membre important de l'équipe championne en 2021.

Invité de l'émission de JJ Redick, The Old Man and the Three, Bobby Portis a évoqué cet incident qui a chamboulé sa carrière, mais lui a permis de s'endurcir et de mieux rebondir.

"Ce n'était pas notre première baston. Tout le monde faisait ça aux Bulls, c'était la culture de l'équipe (rires)... En gros, lui et moi on se tirait la bourre sur le terrain. Je marquais, il marquait, je marquais, il marquait, etc... Il n'a pas aimé un truc que j'ai dit, il a couru vers moi, m'a poussé et... Clairement, ça a été une leçon pour moi et ça m'a rendu meilleur comme joueur et comme homme. Quand je suis revenu de suspension, j'ai dû montrer aux gens quelle était ma valeur et ça a été une bénédiction. Je me suis battu contre l'adversité, mais à l'époque ça avait vraiment terni mon nom, ma réputation et mon image. Je serai éternellement reconnaissant envers Milwaukee de m'avoir aidé à laver tout ça. [...] Tout le monde n'a pas cette chance. Partout où j'allais, les gens disaient : 'Oh, c'est Portis, il frappe ses coéquipiers par derrière, etc...' Ce n'était pas vrai, mais j'ai dû vivre avec ça. Gagner a rendu les choses plus faciles et c'est grâce à cette équipe et à cette ville".

Après cet incident, Nikola Mirotic n'a pas fait long feu dans la ligue et, après deux passages par NOLA et Milwaukee, est retourné en Europe pour faire les beaux jours du Barça, avec lequel il a été élu MVP de l'Euroleague en 2022. Portis, lui, a joué à New York avant de se poser, avec succès, chez les Bucks.

Ce coup de fil entre Portis et Giannis qui a changé l'histoire des Bucks