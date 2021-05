Portland est dans la m****, Carmelo Anthony est maudit à Denver

L'une des affiches les plus alléchantes du 1er tour des playoffs à l'Ouest va mettre aux prises Denver (3e) à Portland (6e). On se souvient de la série harassante en 2019 achevée par une victoire des Blazers 4 à 3, avec l'inoubliable game 3 remporté par Damian Lillard et ses coéquipiers après... quatre prolongations !

Mauvaise nouvelle pour Portland, ce sera difficile de faire aussi bien cette année. Il y a le classement, évidemment, puisque les Nuggets sont troisièmes et ont dans leurs rangs le favori pour être élu MVP, Nikola Jokic. Mais c'est surtout la présence dans les rangs des Blazers d'un joueur particulièrement poissard contre Denver. Un ancien de la maison, qui n'est nulle autre que... Carmelo Anthony.

Melo est excellent dans son rôle de remplaçant à Portland et il a évidemment contribué à cette 6e place décrochée par les Blazers. Avec 13.4 points à 42%, le nouveau membre du top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA a été précieux et il est très apprécié dans le vestiaire. MAIS... Carmelo Anthony n'a plus gagné dans le Colorado depuis qu'il en est parti. Problématique, non ?

Il y aura au moins deux matches à disputer à Denver, une ville que Melo a quitté en 2011 et dans laquelle il est revenu 9 fois depuis pour... 9 défaites, que ce soit avec New York, Oklahoma City ou Portland (il n'a pas assez joué avec Houston pour avoir le temps de se rendre là-bas...).

Voilà l'historique de Carmelo Anthony à Mile High City depuis que les Nuggets l'ont envoyé à New York :

13 mars 2013 avec les Knicks, défaite 117-94

29 novembre 2013 avec les Knicks, défaite 97-95 (Melo s'est fait contrer sur une balle d'égalisation par... Randy Foye)

17 décembre 2016 avec les Knicks, défaite 127-114

9 novembre 2017 avec le Thunder, défaite 102-94

1er février 2018 avec le Thunder, défaite 127-124 sur un game winner de Gary Harris

12 décembre 2019 avec les Blazers, défaite 114-99

4 février 2020 avec les Blazers, défaite 127-99

23 février 2021 avec les Blazers, défaite 111-106

La seule victoire de Portland dans un match où Denver était l'équipe "à domicile", c'était dans la bulle de Disneyworld...

