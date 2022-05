Les Blazers recrutent l’un des plus grands spécialistes de la draft

Grand spécialiste de la draft chez ESPN, Mike Schimtz a eu le droit à une belle promotion. Le journaliste rejoint aujourd’hui le front office des Portland Trail Blazers en tant qu’assistant general manager d’après Adrian Wojnarowski. Une feel good story comme on les aime.

Joe Cronin, GM des Blazers, tenait à s’attacher les services de l’un des meilleurs dans son domaine. Schmitz se voit ainsi offrir la direction du scouting pour la franchise, tant aux États-Unis qu’à l’internationale.

Depuis 2017, il parcourt le monde afin d’évaluer des talents pour le compte d’ESPN. Avant cela, il faisait partie du collectif de DraftExpress, un service de scouting et d’analyse notamment utilisé par les équipes de NBA et de NCAA. Dévoué à sa mission depuis de nombreuses années, il est l’une des plus grandes références en matière de scouting et d’évaluation des prospects.

Journaliste pour ESPN, assistant coach de l’équipe nationale de l’Ouganda et maintenant assistant GM des Blazers… à 32 ans, Schmitz peut être fier de son parcours. Il rejoindra le front office de Portland au mois de juillet, après la draft du 23 juin, apparemment la dernière qu’il couvrira pour son média.

