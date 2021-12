Pour affronter les Raptors à Toronto, il faudra être complètement vacciné !

Si jusqu'ici New York et San Francisco étaient les deux villes de NBA les plus restrictives avec les acteurs de la ligue - les joueurs locaux en particulier - Toronto vient de les dépasser allègrement. Selon Shams Charania de The Athletic, le gouvernement canadien va désormais exiger de tous les individus qui entrent sur le territoire qu'ils soient vaccinés.

Les joueurs non-vaccinés appartenant à des équipes qui se déplaceront en Ontario pour y affronter les Raptors ne pourront donc pas passer la frontière et seront forfaits pour le match. La NBA a confirmé cette information, indiquant que les joueurs qui se retrouveront dans ce cas ne seront pas payés pour cette rencontre manquée faute de vaccination.

Une action directement au porte-monnaie, dans la lignée de ce qui se faisait jusque-là pour les joueurs dans l'incapacité d'accéder à une salle en raison de leur statut vaccinal.

If a player can’t show proof of full vaccination and misses a game in Toronto, he would be subject to reduction of compensation and may be subject to fine, suspension or other action, NBA informs teams today. https://t.co/0W8rIjSTGV

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 7, 2021