Pour Anthony Edwards, MJ est le GOAT et Jokic le meilleur du monde

Anthony Edwards s'est mouillé en désignant Michael Jordan comme le GOAT et Nikola Jokic comme le meilleur joueur actuel.

Anthony Edwards a fait son retour sur les parquets cette nuit, lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre les Dallas Mavericks. Avant ce match, le jeune All-Star était en interview chez Complex et a répondu à tout un tas de question avec la candeur et la spontanéité qu'on lui connaît.

Interrogé sur les déclarations de Patrick Beverley, qui avait déclaré qu'il était peut-être le nouveau Michael Jordan, Edwards a balayé d'un revers de la main la comparaison.

"Il faut arrêter. C'est le plus grand joueur à avoir jamais joué au basket. J'en suis tellement loin. Est-ce qu'il pourrait défendre sur moi aujourd'hui ? Certainement pas ! Il ferait ce qu'il sait faire, mais ce serait une soirée compliquée".

Quant à la hiérarchie chez les joueurs actuels, Anthony Edwards voit un joueur se détacher clairement du reste de la mêlée.

"Je pense que je suis parmi les meilleurs, mais Nikola Jokic est premier. Il faut lui donner ses lauriers. La manière dont il a joué pendant les derniers playoffs... Il a dominé tout le monde. Ca a commencé avec nous, puis Phoenix, les Lakers, qu'ils ont sweepés... Il a écarté tout le monde. Quand il a tué Anthony Davis, on a compris. AD est ce qu'il y a de plus proche d'un mec qui peut défendre sur Jokic dans la ligue. C'est le meilleur, haut la main. KD ou LeBron ? Ils ont déjà fait leur truc, ils sont plus sur la fin de leur carrière. Pas Jokic".

Anthony Edwards n'en espère pas moins retrouver Jokic et les Nuggets en playoffs, pour confirmer que les Wolves étaient bien l'équipe qui a posé le plus de problèmes à Denver lors de la campagne 2022-2023.

Anthony Edwards ne se considère pas encore comme un All-Star