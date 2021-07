Les Pelicans sont contraints de se montrer agressifs sur le marché pour réussir leur recrutement et assurer Zion Williamson que son avenir est à New Orleans.

Les New Orleans Pelicans ont un nouveau coach depuis jeudi et l'arrivée de Willie Green. La pression sera déjà grande sur ses épaules et sur celles du General Manager David Griffin. Tout le monde à NOLA est conscient qu'il faut déjà commencer à convaincre Zion Williamson de lier son avenir à celui de la franchise. Donc qualifier les Pelicans pour les playoffs, ou au moins pour le play-in tournament...

Pour ce faire, il va falloir recruter. On savait que Griffin avait l'intention d'amener des vétérans pour entourer Zion, Brandon Ingram et les autres jeunes talents de la franchise. Désormais, on sait a priori quel joueur est sa priorité pendant l'intersaison. Dans son point hebdomadaire avant la free agency du 2 août, Kevin O'Connor de The Ringer a cité Kyle Lowry comme la recrue la plus essentielle aux yeux des Pelicans.

David Griffin craint vraiment que Zion Williamson ne parte dès qu'il en aura l'occasion si l'équipe ne fait pas les playoffs cette saison. Il voit Lowry comme un joueur capable de changer la culture de la franchise en tant que meneur titulaire. Lonzo Ball a peu de chances de revenir à New Orleans à en croire la même source.

Zion Williamson a-t-il vraiment eu la peau de Stan Van Gundy ?

L'idée semble bonne. Mais comment convaincre Kyle Lowry qu'aller à New Orleans est plus intéressant pour lui que de signer un contrat court chez un contender ? Les Lakers, les Clippers et les Sixers sont déjà sur le coup pour tenter de convaincre le free agent des Raptors de s'engager avec eux.

L'avantage pour les Pelicans, c'est que Lowry a déjà gagné un titre. Il pourrait être tenté de chercher avant tout un bon mix entre salaire élevé et compétitivité, ce que ne pourront pas nécessairement lui offrir les grosses écuries déjà chargées au niveau du salary cap.

A 35 ans, Kyle Lowry tournait à 17.2 points et 7.3 passes avec les Raptors cette saison.