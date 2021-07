Zion Williamson a-t-il vraiment eu la peau de Stan Van Gundy ?

Après deux saisons, Zion Williamson a confirmé la plupart des attentes placées en lui. Déjà All-Star, le #1 de la Draft 2019 a éclaté pas mal de records de précocité, notamment en terme d'efficacité. Le buffle de Louisiane est appelé a être l'un des très grands de la ligue de demain. Et même déjà d'aujourd'hui.

Seulement collectivement, Zion n'a pas encore goûté aux playoffs. Une anomalie tant l'équipe qu'il a derrière lui semblait bien bâtie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le monstre va avoir un 3e coach en carrière après les évictions successives d'Alvin Gentry et Stan Van Gundy.

Ce dernier ne sera resté en poste que quelques mois, victime de ce qu'on peut clairement appeler un fiasco tant NOLA a déçu cette saison. Selon plusieurs médias, SVG s'était mis à dos pas mal de joueurs, dont Zion. Mais l'ancien technicien des Pistons refuse de croire que c'est sa star qui a obtenu son renvoi.

"Je déteste quand on met le licenciement des coaches sur le dos des joueurs. Cela fait mal aux joueurs et je ne pense pas que ce soit juste. Certains ont le droit d'exprimer leur opinion, mais ce sont les propriétaires et le front-office qui décident de renvoyer les gens. Ce curseur ne devrait jamais être imposé aux joueurs", dit-il.

Je le sais et peu importe ce qu'il s'est passé, Zion n'est pas un coach killer. C'est un gars qui t'aide à gagner des matches, qui joue de la bonne manière. Une des choses qui j'ai manquées, c'est que j'ai raté l'opportunité de le coacher plus longtemps. Il est tellement unique que cela peut vous faire tourner la tête dans les possibilités de le faire jouer. C'était amusant à explorer."