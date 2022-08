Giannis Antetokounmpo a toujours brillé par son humilité et son respect pour ses adversaires. Ce n'est pas maintenant qu'il a gagné un titre et deux trophées de MVP qu'il va se mettre à changer. A quelques semaines du début de l'Eurobasket 2022, la star des Milwaukee Bucks a accordé un entretien à Marca, où il évoque son sentiment sur LeBron James et sa longévité.

"Je trouve intéressant que LeBron soit toujours dans la meilleure forme physique de sa vie et le meilleur joueur du monde alors que c'est sa 18e saison en NBA. C'est bluffant. Je veux savoir comment il a réussi à faire ça. Être régulier pendant 18 ans... Il est encore là, il se montre et c'est incroyable. Bien sûr, les gens lui donnent déjà du crédit. Mais je pense qu'il faut lui en donner encore plus. Les gars, faire ça après 18 saisons, c'est dur. J'espère que je pourrai en dire autant et être là après 18 ou 20 ans, c'est le but".

Giannis Antetokounmpo est dans son prime et a encore de très belles choses à vivre avant de se demander s'il pourra imiter la longévité de LeBron. Notamment une campagne excitante avec la Grèce dans le groupe C de l'Eurobasket, en compagnie de l'Italie, l'Ukraine, la Grande-Bretagne et l'Estonie. Sa performance en match de préparation contre l'Espagne a déjà montré qu'il n'était pas venu en sélection pour s'amuser avec ses frangins, mais bien pour remporter une première médaille avec son pays.

