Giannis Antetokounmpo dévore l’Espagne en préparation de l’Euro

31 points, 10 rebonds, 3 passes, 1 interception, le tout à 11/13 et en... 20 minutes. Giannis Antetokounmpo avait très envie de marquer le coup contre l'Espagne, lors d'un match de préparation pour l'Eurobasket 2022 avec la Grèce. Le double MVP NBA n'a pas que de bons souvenirs de ses dernières campagnes internationales avec son pays et il semble déterminé à régler ça. Face à la Roja, les Grecs se sont imposés (86-70) devant les 15 000 spectateurs bouillants de l'OAKA, le Stade Olympique d'Athènes.

Les 11 points de Giannis Antetokounmpo dans le dernier quart-temps ont eu raison des Espagnols. Le Greek Freak s'est aussi offert l'action du match avec cette conclusion de alley-oop avec regard féroce en sortie de dunk.

Cette rencontre a permis à Lorenzo Brown, fraîchement naturalisé espagnol, de faire ses débuts en sélection avec 7 points, 2 passes et 2 interceptions.

Attention aux adversaires de la Grèce dans le groupe C (l'Italie, la Croatie, l'Ukraine, la Grande-Bretagne et l'Estonie), ce ne sera pas simple de l'empêcher de finir en tête de la poule.

Giannis ( @Giannis_An34 ) went crazy in 21 minutes and was super efficient 🤯 31 points 10 rebounds 11/13 FG pic.twitter.com/GdaxB5rCEi

— Swish Cultures (@swishcultures_) August 9, 2022