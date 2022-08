Voir les frères Antetokounmpo jouer pour la Grèce agace le Nigeria…

Giannis Antetokounmpo est l'une des stars NBA qui ont tenu à participer à l'Eurobasket 2022 avec leur pays. Le double MVP sera avec l'équipe de Grèce, où ses trois frères Thanasis, Kostas et Alex font partie du groupe élargi à l'heure actuelle. S'ils sont retenus, ce sera la première fois que quatre frères participent à un Euro ensemble. En voyant la photo des Antetokounmpo sous la tunique grecque, la Fédération nigériane a un peu tiqué et posté un meme dubitatif.

Et pour cause, beaucoup auraient aimé que Giannis Antetokounmpo ou au moins l'un de ses frères représente le pays d'origine de la famille, en tout cas celui où les parents de la fratrie sont nés.

En 2019, alors qu'il avait déjà participé à des compétitions internationales avec la Grèce sans grand succès, Giannis avait expliqué que le Nigeria était fondamental dans sa vie et qu'il tenait une place cruciale.

"J'ai grandi dans un foyer nigérian. Je suis né et suis allé à l'école en Grèce, bien sûr. Mais au final, quand je rentre chez moi, il n'y a pas de culture grecque. C'est de la culture nigériane. Il y a de la discipline, du respect pour les aînés et des principes. Quand je vois des gens, je leur dis que je suis Africain. Je ne suis pas uniquement le Greek Freak. En Grèce, on m'a souvent dit que je n'étais pas Grec parce que j'étais noir. Il y a aussi eu l'inverse, où on m'a dit que je n'étais pas Africain parce que j'étais Grec. Je me moque de ça. Au fond, je sais qui je suis et d'où je viens et c'est tout ce qui importe".

Giannis Antetokounmpo et la Grèce seront en action dans le groupe C de l'Eurobasket 2022, en compagnie de l'Italie, la Croatie, l'Ukraine, la Grande-Bretagne et l'Estonie.

