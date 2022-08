Shaquille O'Neal a la particularité d'avoir été un contemporain de Michael Jordan et Kobe Bryant, mais aussi d'avoir été coéquipier de LeBron James en fin de carrière. Il est donc plutôt bien placé pour donner son avis sur un éventuel classement de grandeur entre ces trois monstres sacrés de la NBA. C'est ce qui lui a été demandé lors de son passage dans le Nelk Podcast.

"Personne ne peut être comparé à Kobe aujourd'hui. Personne n'en est proche et je ne pense même pas que les joueurs d'aujourd'hui le souhaitent. Ils veulent laisser leur propre trace.

Les gens me demandaient tout le temps qui pouvait être comparé à MJ. Pour moi, personne. Mais si je dois absolument répondre, je dis Kobe parce que c'est celui qui lui ressemblait le plus. Et est-ce que quelqu'un est proche de Kobe ? Non.

Est-ce que LeBron peut dépasser MJ à mes yeux ? Non. Il est dans le top 3, clairement, mais je n'aime pas parler de ça parce que ce sont des joueurs que je connais. Je connais LeBron et je pense que son plan est de dépasser Kareem au nombre de points marqués pour qu'on puisse tous fermer nos bouches. Il aurait 4 bagues et serait devant MJ, Kobe et Kareem au scoring. Pour lui, il les aura dépassés.

S'il faut classer les trois, je mets Mike en 1, Kobe en 2 et LeBron en 3, mais ça se débat. Je ne pense de toute façon pas que LeBron veuille être comparé à Mike et à Kobe. Il veut laisser sa propre trace et il l'a déjà fait".