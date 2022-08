LeBron James, le nouveau King de Seattle

Cela fait des années que Jamal Crawford organise sa ligue à Seattle, sa ville natale, chaque été. Et il essaye d'y ramener du beau monde pour régaler les nombreux passionnés de basket de la région, privés d'une franchise NBA depuis le déménagement des Sonics à Oklahoma City en 2008. L'ancien pro explique qu'il demande aux gamins quelles sont les stars qu'ils veulent voir en priorité. Il fait ensuite le nécessaire pour convaincre les joueurs en question. Et pour la première fois, il a ainsi pu avoir LeBron James. Le King, qui a participé à la Drew League il y a quelques semaines, s'est pointé pour un nouveau match Pro-Am. Il a été accueilli en héros.

Make way. The King is here.

Le casting était vraiment séduisant avec aussi Jayson Tatum, Dejounte Murray, Paolo Banchero ou encore Marjon Beauchamps. Un spectacle XXL. Des milliers de fans ont voulu y assister, au point où la police a été obligé d'intervenir pour éviter que les gens se marchent dessus. Sur le terrain, LeBron James a aussi fait le show avec quelques actions d'éclat.

LEBRON THROWS IT DOWN OFF THE TATUM ALLEY OOP 🤯

De quoi faire plaisir à tout le monde et de montrer, une fois de plus, que la ferveur est réelle à Seattle. Vivement le retour des Sonics, qui semble inévitable.