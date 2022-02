Pourquoi les Lakers ont refusé de signer DeMar DeRozan

Durant l'intersaison, les Los Angeles Lakers ont clairement recherché une star à associer à LeBron James et Anthony Davis. Au final, trois vraies recrues possibles se sont présentées à eux, avec des profils et des moyens pour les faire signer assez différents : Russell Westbrook, DeMar DeRozan et Buddy Hield. Ce dernier n'est pas une star au sens traditionnel du terme, mais le manque de shoot extérieur fiable dans cette équipe aurait pu en partie être comblé par le Bahaméen. Pour DeRozan, les Angelenos peuvent clairement avoir des regrets.

Celui qui est aujourd'hui un candidat au titre de MVP avec Chicago réalise la meilleure saison de sa carrière en NBA. DeMar DeRozan, qui était free agent, n'avait pas caché son envie de rentrer chez lui, à Los Angeles, et s'était même projeté sur la manière dont il pourrait collaborer avec LeBron et AD. Finalement, Rob Pelinka, apparemment aidé par le tandem James-Davis, a opté pour un trade qui a fait venir Westbrook, avec le résultat que l'on connaît.

Mais pourquoi donc les Lakers ont-ils refusé DeMar DeRozan ?

Selon Ramona Shelburne d'ESPN, c'est un détail - non négligeable, certes - contractuel qui a fait capoter la signature du All-Star. DeRozan voulait impérativement trois ans de contrat, là où les Lakers ne voulaient lui en offrir que deux. A 32 ans, l'ancien joueur des Raptors et des Spurs tourne à plus de 25 points, 5 passes et 5 rebonds à 51.7% de moyenne. Ses performances contribuent énormément à l'excellent classement des Bulls, tout à fait en mesure de décrocher la première place à l'Est au retour de la pause du All-Star Game.

On ne saura sans doute jamais si les Lakers auraient été plus forts avec DeMar DeRozan, mais il y a quand même de bonnes chances...

DeMar DeRozan fait encore plus fort que Wilt Chamberlain, c’est dire