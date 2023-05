Premier visuel de la Jordan Luka 2 Tropical Twist

Jordan Brand n'a pas regretté une seule seconde d'avoir signé Luka Doncic : son premier modèle signature a été une belle réussite, porté par de nombreux joueurs partout dans le monde. Luka a présenté en fin de saison la Luka 2, seconde édition de sa collaboration avec la marque au Jumpman, et la voici révélée dans un coloris estival dénommé Tropical Twist.

La silhouette, plus haute et robuste que sa grande soeur, présente un mélange de mesh et cuir suédé, dont le shape fait penser à une chaussure de running, très dans l'air du temps. La languette est assez large et rehaussée, pour garantir le confort et le maintien.

Le coloris bleu turquoise est présent partout, à part quelques touches dorées sur le logo du joueur et le dernier eyelet. Le même doré qui se place en éclaboussures sur les renforts latéraux en plastique blanc.

La sortie de cette Luka 2 est annoncée pour le 2 septembre prochain. Une petite paire parfaite pour la reprise de la saison à venir !

Les images de la Jordan Luka 2 Tropical Twist