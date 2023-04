Luka Doncic présente déjà sa Jordan Luka 2

On ne va pas épiloguer sur la fin de saison cataclysmique des Mavs, et si la victoire de la nuit dernière peut laisser encore espérer une participation au play in, les motifs de satisfaction restent rares. Heureusement, Luka Doncic nous a excité les pailles en portant sur le terrain le second volume de son modèle signature.

Premier constat : on reste sur une tige basse, avec cette fois ci un côté plus symétrique que sur sa grande soeur, notamment au niveau des languettes. Niveaux matériaux, ce sera également plus varié, avec du mesh classique, mais aussi des renforts latéraux et au niveau du laçage.

Sans avoir plus d'informations techniques, ces premiers clichés partagés par les réseaux officiels du club laissent penser que le système IsoPlate sera de retour, avec un amorti Zoom Air. A noter la petite touche lifestyle japanisante avec la ligne qui sépare la toebox en mode Maison Margella.

Ce premier coloris noir et violet est vraiment réussi, espérons que les Macs réussissent un petit run de playoffs pour en voir plus sur cette Luka 2.

Les premières images de la Jordan Luka 2