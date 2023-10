Première victorieuse pour CP3, Kuminga brille contre des Lakers sans LeBron

Les Golden State Warriors ont débuté leur pré-saison par une victoire (125-108) cette nuit contre les Los Angeles Lakers, l'équipe qui les avait boutés hors des playoffs la saison dernière. Il y avait quelques absents de marque de part et d'autre, notamment LeBron James, qui n'a prévu de disputer que la moitié tout au plus des rencontres de préparation, et Draymond Green, qui s'est blessé à la cheville pendant la préparation. Il y avait tout de même quelques questions intéressantes à suivre, notamment celle de l'efficacité du cinq des Warriors avec Chris Paul, titulaire en compagnie de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Kevon Looney. CP3 a joué 13 minutes pour 6 points et 5 passes. Le meneur vétéran a eu le temps de faire admirer la qualité de son jumper à mi-distance.

Chris Paul from the baseline for his first bucket as a Warrior 💯 Watch Lakers/Warriors preseason action on NBA TV! pic.twitter.com/xUfKFD7jXu — NBA (@NBA) October 8, 2023

Si les Warriors ont dominé ce match, c'est aussi grâce à l'impact de leur banc. Jonathan Kuminga a fait forte impression avec 24 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 contres à 4/8 à 3 points en 24 minutes. Moses Moody (15 pts) et le rookie Brandon Podziemski (11 pts) ont eux aussi contribué au sein du second unit.

Du côté des Lakers, Darvin Ham a aussi limité le temps de jeu des cadres, notamment Anthony Davis, qui a tout de même eu le temps d'inscrire 15 points en 13 minutes.

Stephen Curry, LeBron James et Anthony Davis ont pu discuter et chahuter un peu, eux qui ont fait savoir qu'ils étaient partants pour disputer les Jeux Olympiques avec Team USA en 2024 à Paris.

Dans la première semaine de Victor Wembanyama avec les Spurs