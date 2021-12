LeBron James fait partie de ces joueurs qui ne sont jamais aussi redoutables que lorsque des adversaires ou des éléments extérieurs - au hasard des spectateurs un peu bruyants et malpolis - décident de le provoquer verbalement. D'ailleurs, même à 37 ans et au moment où s'amorce a priori son crépuscule, l'orgueil du King est toujours à craindre.

Channing Frye, son ancien coéquipier aux Cavs, a évoqué le souvenir de l'une des ces situations où quelqu'un l'a un peu trop ouvert en direction de LeBron James, incitant le "Chosen One" à passer la seconde.

"Je jouais à Phoenix et LeBron était à Miami. Il était en train de faire un match assez discret. Un joueur sur notre banc - je ne me souviens plus de son nom, il n'est plus en NBA - hurle à LeBron : 'On est en train de se mettre bien là !'.

Tout le banc lui a gueulé : 'Mais ferme ta gueule !' Bron l'a regardé et lui a dit : 'Ok, c'est noté'. Notre assistant est venu vers le joueur : 'Mais putain, pourquoi est-ce que tu as fait ça ?! Ferme ta bouche !'

On aurait presque pu entendre le clic clic de LeBron qui allume son moteur. Après ça, il a mangé PJ Tucker tout cru", a raconté Frye dans son podcast Road Trippin'.