LeBron James s’embrouille avec des fans… qui se font ensuite éjecter !

Le match entre les Los Angeles Lakers et les Atlanta Hawks a été marqué par cet échange tendu entre LeBron James et des supporteurs.

« C’est vraiment mieux quand il y a des supporteurs dans les tribunes », confiait LeBron James avec un sourire après la victoire des Los Angeles Lakers contre les Atlanta Hawks cette nuit (107-99). Le King a compilé 21 points, 7 rebonds et 9 passes mais le fait marquant de la partie s’est déroulé entre le bord du terrain et le premier rang au cours du quatrième quart temps.

En effet, James et un fan ont commencé à échanger quelques mots houleux avant que d’autres spectateurs – la femme de l’homme en question et son amie – s’immiscent dans la discussion déjà tendue. Les arbitres ont alors arrêté brièvement la rencontre et le service de sécurité est intervenu pour sortir les spectateurs.

« Je ne pense pas qu’il méritait de se faire expulser », notait tout de même LeBron James. « Il y a eu un échange musclé entre deux adultes. On a dit ce que l’on avait dire. Puis d’autres sont arrivés et ils ont dit ce qu’ils avaient à dire eux aussi. Mais je ne pense pas qu’ils auraient dû se faire éjecter. » « Au final, je suis heureux de retrouver des supporteurs. Cette interaction m’avait manqué. J’ai besoin de ça. »

Si plusieurs franchises jouent leurs rencontres à huit clos, les Hawks ont fait le choix d’accueillir un millier de fans chaque soir en respectant les distanciations sociales dans la salle. En revanche, l’une des protagonistes de cette conversation animée a fini par baisser son masque. Mais ça n’a pas inquiété LeBron James.

« J’étais assez loin d’elle, mes coéquipiers aussi. Peut-être les arbitres. J’espère que tout ira bien pour eux. »

La femme en question s’est elle exprimée juste après son éjection, alors même qu’elle était encore dans le tunnel de la salle. Elle a donc expliqué que LBJ a commencé à insulter son mari, ce qu’elle n’a pas apprécié. Elle a vivement conseillé au joueur de se faire s’il ne voulait pas qu’elle lui casse la figure.

Sacrée personnage.