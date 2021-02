Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Hawks : 107-99

Hornets @ Heat : 129-121

Wolves @ Cavs : 98-100

Knicks @ Bulls : 102-110

Blazers @ Bucks : 106-134

Kings @ Pelicans : 118-109

Rockets @ Thunder : 136-106

Suns @ Mavs : 109-108

Grizzlies @ Spurs : 133-102

LeBron trollé, mais LeBron décisif !

- Finalement, ça a plus parlé de l'accrochage verbal entre LeBron James et un couple de spectateurs que du match en lui-même cette nuit... Après avoir échangé des mots doux avec le mari, le "King" a vu l'épouse entrer dans la danse avec un peu moins de retenue; Résultat, une expulsion pour ces charmants fans des Hawks. LeBron a expliqué après le match qu'ils ne méritaient pas d'être éjectés, mais il n'avait pas encore entendu son "assaillante" promettre de lui casser la gueule.

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021

Bronsexuals gonna be madddd at her.. 😂 pic.twitter.com/f3bGKJu7Ik — Took 3 💍 from your King (@CosmixE24) February 2, 2021

- Ce petit incident a quand même eu l'air de réveiller LeBron James, un poil en sommeil jusque-là. Alors que les Lakers étaient en difficulté, la star des Lakers a orchestré deux gros runs qui ont fait la différence. L'un pour placer un 16-0 entre la fin du 3e quart-temps et le début du 4e, l'autre plus près de la fin, en enchaînant panier à 3 points, contre sur Clint Capela, panier en contre-attaque et lancers francs pour fermer le rideau. Résultat : 12 de ses 21 pts inscrits dans le 4e et la victoire pour L.A. malgré les 16 passes décisives de Trae Young.

- Devin Booker a fait un retour éclatant après avoir manqué les derniers matches des Suns. L'arrière All-Star avait à la base une restriction de minutes à respecter, mais Monty Williams lui a permis de revenir en jeu dans le money time contre Dallas. Bien lui en a pris ! Alors que les Mavs menaient de deux points, Chris Paul, énorme cette nuit (34 points, 9 passes, 9 rebonds) a trouvé Booker sur une remise en jeu. Ce qui devait arriver arriva...

- Les Mavs vivent vraiment une sale période. C'est la 6e défaite de suite des hommes de Rick Carlisle et la 9e en 11 matches. Luka Doncic (25 points, 8 passes) est confronté à sa première vraie difficulté pour la première saison où Dallas était vraiment attendu haut et où lui faisait partie des favoris pour le MVP.

Qui va arrêter Memphis ?

- Les Grizzlies continuent de s'éclater. Memphis a glané une 7e victoire de suite, la deuxième de rang après un repos forcé de 12 jours. C'est cette fois San Antonio qui a pris le bouillon. Taylor Jenkins - dont le nom fait davantage penser à une chanteur de country qu'à celui d'un coach NBA - continue le formidable travail amorcé la saison dernière.

Ce qui est remarquable, c'est qu'à nouveau les Grizzlies n'ont pas eu besoin d'attendre une énorme perfomance individuelle et ont partagé les tâches offensives à merveille avec 9 joueurs entre 10 et 18 points, le tout sans Jonas Valanciunas.

Career nigh pour Malik Monk, Miami a craqué

- On se disait que le retour de Jimmy Butler allait permettre à Miami de lancer une série de victoires après un début de saison assez cataclysmique. Raté ! Après leur victoire du week-end, les Floridiens ont craqué à domicile contre Charlotte cette nuit. Alors qu'ils menaient de 10 points à 2:47 de la fin, les joueurs d'Erik Spoelstra ont été poussés en prolongation, puis battus.

Malik Monk a réussi le meilleur match de sa carrière en NBA avec 36 points et 9 paniers à 3 points, dont celui qui a permis à Charlotte d'accrocher l'overtime.

🚨 Monk's NINTH triple sends it to OT! 🚨 Career-high 34 PTS for Malik Monk. Bonus basketball in Miami. ➡️ https://t.co/TSNteoSTTr pic.twitter.com/2KW1gkssAv — NBA (@NBA) February 2, 2021

Fox them all

- Il n'y a pas que le Heat qui a dilapidé une avance avant de craquer et de perdre cette nuit. Les New Orleans Pelicans menaient de 10 points en milieu de 4e quart-temps contre Sacramento, jusqu'à ce que De'Aaron Fox active le beast mode. Le meneur des Kings a inscrit 17 de ses 38 points lors d'un énorme run sur les 7 dernières minutes du match pour renverser la situation et faire gagner son équipe.

- Personne à NOLA n'a réussi à déclencher un sentiment de révolte. Stan Van Gundy a du mal à réveiller ce groupe qui voit déjà les playoffs s'éloigner considérablement alors qu'il n'a pas encore joué 20 matches.

Milwaukee ne fait pas de quartier, Markkanen donne chaud

- Les Bucks ont découpé les Blazers à la scie sauteuse cette nuit. Zéro suspense, un match maîtrisé de bout en bout et une avance montée jusqu'à 39 points qui permet de rappeler que lorsque Milwaukee est focus, c'est quand même très dur de faire quoi que ce soit pour l'équipe adverse. Pas besoin d'un Giannis conquérant, puisque le Greek Freak n'a passé que 26 minutes sur le terrain.

- Lauri Markkanen est en forme et il l'a confirmé en étant l'élément moteur de Chicago lors de la victoire de la nuit contre New York. Le Finlandais, qui sortait déjà d'un match à 31 pions face à Portland, a inscrit 30 points avec 6 paniers à 3 pts pour épauler Zach LaVine (21 pts). Toujours pas de Frank Ntilikina sur le terrain pour New York, malgré le match à nouveau indigent d'Elfrid Payton. Immanuel Quickley a de nouveau été intéressant en sortie de banc (16 points, 7 passes et 6 rebonds en 30 minutes).

Well, that escalated Quickley

Houston en mode feu d'artifice, Jarrett Allen s'éclate

- Théo Maledon était à nouveau titulaire pour OKC cette nuit. Malgré les 11 points (3/7) du rookie français, le Thunder a pris l'eau à domicile face aux Rockets. Houston a fait pleuvoir d'entrée à 3 points (11 dans le seul 1er QT, 28/52 au final), comme un vestige de l'ère D'Antoni, et n'a ensuite eu qu'à gérer sa large avance tout au long de la partie.

- L'avenir des Cavs en NBA, c'est Jarrett Allen, pas Andre Drummond. Tout le monde le sait bien à Cleveland et l'absence de ce dernier pour le match face aux Wolves a permis au chevelu débarqué de Brooklyn de montrer tout son talent. Allen a été l'homme du match pour les Cavs avec 23 points, 18 rebonds et 5 contres pour permettre de tenir bon dans ce match accroché où Minnesota a encore dû se passer de KAT.