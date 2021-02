Combien de joueurs NBA sont plus clutch que Devin Booker ?

Devin Booker a encore planté un panier assassin pour la gagne hier soir. Un de plus pour la jeune star des Phoenix Suns.

S’il ne restait que cinq secondes au buzzer et moins de trois points d’écart, à quelle star NBA donneriez-vous la gonfle ? Kevin Durant ? LeBron James ? Damian Lillard ? Ou encore Stephen Curry ? Ou alors aucun d’entre eux. La bonne réponse, c’est Devin Booker. L’arrière des Phoenix Suns est l’un des joueurs les plus décisifs de la ligue et il l’a encore prouvé en terrassant les Dallas Mavericks hier soir.

Selon ESPN, ce panier crucial était déjà le cinquième de la sorte dans les cinq dernières secondes d’une rencontre serrée depuis l’arrivée du joueur en NBA en 2015. Et durant cette période, le seul à en avoir inscrit plus est… Russell Westbrook (vous ne l’aviez pas vu venir).

« Je suis excité dès que l’occasion se présente », avoue Booker. « C’est pour ça que l’on s’entraîne aussi durement. Je m’imagine dans ces situations quand je fais mes workouts. »

Revenu de blessure, Devin Booker a inscrit 24 points. Dont 20 en seconde période. Il devait initialement passer moins de temps sur le parquet (31 minutes hier) mais Monty Williams n’a pas osé le sortir quand son pistolero a pris feu au retour des vestiaires.

« Je pense que c’est la première fois que l’on aurait vu un joueur mettre un coach K.O. sur le bord du terrain », plaisantait Williams.

Le tacticien des Suns a su mettre sa star dans de bonnes conditions. En reprenant l’un des systèmes que Doc Rivers mettait en place pour JJ Redick. Avec Chris Paul à la baguette, comme aux Los Angeles Clippers de l’époque. Le meneur vétéran – auteur de 34 pts, 9 rbds et 9 pds hier – a donc servi son jeune partenaire avec grand plaisir. Il savait qu’il allait mettre dedans.

« J’ai une énorme confiance en lui », confie CP3. « Je l’ai vu arriver. Ses yeux étaient grands ouverts. Il voulait la balle. »

Devin Booker ne recule jamais devant ses moments-là et il s’affirme donc comme un vrai tueur dans le money time. Peut-être même le plus clutch de la ligue.

