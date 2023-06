Quand les Warriors célébraient une victoire en criant « Fuck Chris Paul »

Stephen Curry et Chris Paul se sont livrés quelques duels au sommet en NBA. Ils ont tous les deux été parmi les meilleurs joueurs de la ligue, en évoluant sur le même poste et dans la même Conférence, pendant des années. Récemment, le meneur des Golden State Warriors balançait même un « on est plus en 2014 ! » après avoir pris le dessus sur son vis-à-vis. Les voilà désormais coéquipiers.

Si la question de la complémentarité de CP3 avec le reste de l’effectif se pose, notamment en raison de son style de jeu aux antipodes de celui des Warriors, les différents membres de l’effectif auront aussi des différends à mettre de côté. Brian Windhorst se rappelle par exemple de la célébration des joueurs californiens après avoir éliminé les Houston Rockets dans le Texas lors des demi-finales de Conférence en 2019.

« Je me souviens qu’ils criaient ‘fuck Chris Paul’ », raconte l’insider. Il précise que les Warriors étaient très excité après leur victoire, décrochée à l’extérieur sans Kevin Durant, blessé. Alors Paul les avait-il vraiment gonflé ? Il se peut aussi que ce soit une réaction à la saison précédente, quand les Rockets se sont plaints tout l’été de leur défaite contre ces mêmes Warriors en répétant qu’ils auraient été champions si leur meneur n’avait pas manqué les deux derniers matches de la série.

De l’eau a certainement coulé sous les ponts depuis. Chris Paul et compagnie sont tous des pères de famille. Si Patrick Beverley et Russell Westbrook sont devenus proches après avoir s’être détestés, il n’y a aucune raison de penser que le nouveau membre de Golden State ne va pas s’intégrer parfaitement dans le groupe.

