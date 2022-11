Quand Rudy Gobert n’est pas là, Anthony Edwards dunke…

La sortie d'Anthony Edwards cette semaine pour expliquer le fait qu'on ne l'avait pas encore vu dunker cette saison n'était pas passée inaperçue. On y décelait, à demi-mot, sa frustration de ne pas avoir assez d'espace pour driver en raison de la présence de deux vrais intérieurs de métier, dont Rudy Gobert, dans la raquette des Wolves.

"Tout le monde est dans la peinture… Je fais seulement 1m98. Je ne peux pas sauter par-dessus tout le monde mec. On me demande de dunker comme si c’était un truc facile. Pour dunker, il faudrait que j’ai un espace pour driver et attaquer le panier".

Comme par hasard, Anthony Edwards a réussi son premier dunk de la saison la nuit dernière contre Houston. Qu'est-ce qui a changé depuis le dernier match et ses déclarations ? Rudy Gobert n'était pas là contre les Rockets. Le pivot des Bleus a été placé en protocole Covid pour ce qui semble être la 37e fois - bonne guérison à lui - et Minnesota a joué avec KAT en 5 et Jalen McDaniels en 4.

ANT finally gets his FIRST DUNK of the season 🙌 pic.twitter.com/WMZ8yge9r8 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 6, 2022

On imagine que la priorité de Chris Finch n'est pas de faire en sorte qu'Anthony Edwards puisse dunker mais que la mayonnaise prenne entre tous les éléments de l'équipe. On va quand même surveiller le comportement de Ant-Man pendant la convalescence de Rudy.

Il faut souligner que même s'il ne dunke pas en présence de Gobert, Edwards est plus adroit près du cercle en présence de Rudy (64%) que sans lui (54%) pour le moment cette saison...

Anthony Edwards allume-t-il à demi-mot la venue de Rudy Gobert aux Timberwolves ?